Три года реформ на Украине

Если сравнивать темпы реформ на Украине с любой западноевропейской страной в последние годы, она явно выделяется из толпы.

С 2014‑го Украина осуществила энергетическую реформу, достигла либерализации визового режима с ЕС и соглашения о свободной торговле как с ЕС, так и с Канадой. Она также приняла меры по борьбе с коррупцией, включая систему электронного декларирования и НАБУ.

Ни одна из этих реформ не далась просто. Возьмите безвизовый режим с ЕС как один из примеров. Чтобы получить этот статус, страна должна соответствовать более 70 различных критериев, установленных Европейской комиссией в таких областях, как управление миграцией, общественный порядок и безопасность, а также обеспечение фундаментальных прав человека. Тяжелая работа Украины окупилась, и к августу более 160 тысяч украинцев смогли воспользоваться преимуществами безвизового режима.

Все же, несмотря на впечатляющие изменения, Украине предстоит еще многое сделать, чтобы выполнить обещания Евромайдана и превратиться в стабильную западную рыночную экономику, которая расширяет возможности, благосостояние и свободу всех украинцев. Европейским комментаторам непросто утверждать, что процесс реформ застопорился, но правда также и то, что предстоящие реформы в области здравоохранения и рынка земли будут противоречить интересам ряда заинтересованных лиц.

Более того, мы в ЕС часто забываем, что реформы на Украине — это попытки избавиться от наследия 70 лет коммунизма и двух десятилетий проб и ошибок. Это невозможно сделать за одну ночь даже самому реформаторскому правительству. Реформы требуют времени. Это еще одна причина, по которой ЕС и Запад должны продолжать поддерживать Украину, показывая выгоды, которые в долгосрочной перспективе вознаградят тяжелый труд нынешнего и грядущих поколений украинцев. Это включает финансовую помощь и возможность дальнейшей интеграции с ЕС в долгосрочной перспективе, например, путем создания таможенного союза с ЕС.

Украина многого достигла. ЕС и Запад в более широком смысле не могут отказаться от нее сейчас, но и она сама не должна сдаваться.

Андерс Фог Расмуссен