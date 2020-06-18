Три провадження проти Порошенка вже закрили - Венедіктова

До Єдиного реєстру досудових розслідувань минулого тижня внесено відомості про закриття трьох кримінальних проваджень за заявою екзаступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова, у яких фігурував п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова увечері 18 червня під час термінового брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Провадження щодо призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої ради правосуддя були закриті за відсутністю складу злочину. Усі ці провадження було внесено до ЄРДР за заявою (колишнього заступника глави Адміністрації Президента - ред.) Андрія Портнова", - сказала Венедіктова, додавши, що провадження були закриті за відсутністю складу злочину.

Так, як заявила генпрокурор, кримінальне провадження, у межах якого Порошенка повідомили про підозру, було розпочато за заявою голови Служби зовнішньої розвідки.

"І в цьому вся різниця. Коли заяву про злочин подає голова зовнішньої розвідки, то, напевно, і слідча, і судова перспектива зовсім інші", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, що раніше Венедіктова роз'яснила суть підозри Порошенко щодо призначення Семочко.