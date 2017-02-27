Три вывода из истории с блокадой Донбасса

События продемонстрировали глубокий разрыв между обществом и политической элитой.



Блокада Донбасса обострила внутриполитическую ситуацию на Украине и продемонстрировала глубокий разрыв между разными политическими группами, а также обществом и политической элитой. Социальная напряженность обусловлена не только отсутствием последовательной политики реинтеграции неконтролируемых территорий Донбасса. С одной стороны, действующая власть проводит агрессивную риторику относительно решения конфликта на Востоке страны, а с другой — продолжает практиковать непрозрачные схемы в энергетике. Для урегулирования вопроса блокады и недопущения подобных акций в будущем нужен диалог между властью и обществом, а также прекращения рентных и коррупционных практик в экономике.

25 января 2017 года представители националистических сил, бывшие военные и участники АТО при поддержке части внефракционных народных депутатов и членов фракции Самопомочи, начали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса. Вследствие этих действий была прекращена отгрузка антрацитового угля, на котором работают украинские ТЭС и металлургические заводы.

Стремительное уменьшение запасов угля привело к введению со стороны правительства чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают экономию электроэнергии для предприятий и граждан. Если к середине марта власти не возобновит поставки угля, то Украину может ожидать энергетический кризис, а также остановка тяжелой промышленности, на предприятиях которой работает около 500 тысяч работников.

Правительство заявил, что блокада Донбасса является незаконной и что такие действия несут экономическую и энергетическую угрозу государственной безопасности. Петр Порошенко со своей стороны отметил, что правительство принимает неотложные меры по диверсификации поставок угля, однако в случае продолжения блокады власть вынуждена будет применить силовые инструменты для деблокировки транспортных и железнодорожных путей.

Блокада Донбасса стала одной из главных внутриполитических проблем, вокруг которой продолжаются исключительно острые публичные дискуссии. Острота обсуждения и общественной реакции на блокаду стала естественным результатом агрессивной риторики, которой придерживается руководство страны в течение последнего времени, а также нехватки понятной обществу государственной политики по урегулированию конфликта и реинтеграции ОРДЛО.

Блокада и ее последствия для энергетической и экономической безопасности страны также продемонстрировали, что несмотря на вербальные заявления политического руководства, так и не была найдена альтернатива энергоносителям из конфликтной зоны, а промышленные комплексы на подконтрольной территории функционируют в единой производственной цепочке с предприятиями, которые находятся на неконтролируемой территории. Более того, попытки разорвать подобные связи в силу ряда обстоятельств, вероятно, будут иметь негативные последствия для обеих сторон и прежде всего — для граждан Украины.

Однако, несмотря на вызовы для энергетической безопасности, наибольшую угрозу для страны несет силовой вариант разблокирования. Силовые структуры готовы к разблокировке, соответствующее решение до сегодняшнего дня не принималось, вероятно, учитывая всплеск общественной активности на период чествования памяти погибших героев Небесной Сотни.

Телевизионная картинка избиения силовиками активистов блокады может вызвать взрыв общественного негодования и привести к непрогнозируемым последствиям. Именно поэтому властями сейчас ведется активный поиск путей избежания силового сценария. С помощью медиаинструментов продолжается кампания дискредитации организаторов блокады, обвинения их в подрыве экономического суверенитета.

До сих пор так и не понятно, кто стоит за организаторами блокирования. Участники акции объясняют свои действия исключительно патриотическими мотивами. Вместе с тем, уровень организованности, политической и медийной поддержки свидетельствует, что существуют политические игроки, которые заинтересованы в блокаде.

В экспертных кругах весьма распространенным является тезис о том, что блокада является давлением Игоря Коломойского на бизнес-группу Ахметова, с которым у днепропетровского олигарха существует древнее корпоративное противостояние.

Отдельные эксперты считают, что блокада обусловлена внутренними противоречиями в Оппозиционном блоке и является давлением одной группы его «акционеров» на другую.

В СМИ и среди народных депутатов бытует также версия, что в блокаде заинтересован и лично Ахметов, который не удовлетворен существующими доходами бизнеса на стыке контролируемых и неконтролируемых территорий.

Существует также гипотеза о заинтересованности РФ в использовании общественного раскола как элемента гибридной войны против Украины. Оттягивание внимания от событий на линии разграничения и перенос акцента на внутренние проблемы, игра на противоречиях внутри общества значительно ослабляет позицию Киева и создает предпосылки для дальнейшего политического раскола внутри страны.

Кто бы ни стоял за блокадой, группа депутатов-организаторов и партии, которые их поддерживают, уже получили позитив от роста электоральной поддержки с учетом их критики власти за бездействие и торговлю с ОРДЛО.

Можно прогнозировать некоторое затишье в вопросе блокады до конца февраля, однако уже в марте, в случае отсутствия изменений в процессе блокировки, возможно применение силового варианта разблокирования путей сообщения с ОРДЛО, что повлечет волнение и осуждение среди части общества.

Какие выводы можно сделать из истории вокруг блокирования Донбасса?

1. Власть, прежде всего президент страны, должны наконец определить практические и реальные пути урегулирования конфликта на Востоке Украины.

2. Нужен общественный диалог и правительственная коммуникация относительно урегулирования конфликта и реинтеграции страны. Замена диалога на агрессивную риторику, «охота на ведьм», отбрасывание даже идеи компромисса создает ловушку, в которую власть загоняет себя сама.

3. Необходимо внедрение реформ в сфере энергетики, которые позволят максимально демонополизировать и либерализовать энергетический рынок, обеспечить доступ максимального количества игроков к производству энергоносителей, генерации и продаже конечному потребителю.

Только эти шаги позволят избежать повторения подобных блокировок отдельных территорий в будущем. Их отсутствие и в дальнейшем будет провоцировать те или иные политические или общественные группы аналогичных силовых действий.

Анатолий Октисюк

Апостроф

http://apostrophe.ua/article/politics/government/2017-02-26/tri-vyivoda-...