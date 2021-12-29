Тристороння контактна група збереться 26 січня

Наступне чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 26 січня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це українська делегація для участі у ТКГ повідомляє у Фейсбуці.

За словами виконувача обов'язків першого заступника голови делегації України в ТКГ Андрія Костіна, в українській делегації, як і раніше, віддані необхідності дотримання заходів з посилення режиму припинення вогню, узгоджених у ТКГ у липні 2020 року, і докладатимуть усіх необхідних зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.

Учасники ТКГ на засіданні 22 грудня підтримали необхідність дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі, досягнутих у липні 2020 року.

Ввечері 23 грудня у штабі операції Об'єднаних сил України повідомили, що російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на сході України, зокрема двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

28 грудня стало відомо, що українська делегація у ТКГ ініціює проведення 29 грудня позачергового засідання через порушення режиму припинення вогню. За словами Костіна, ця пропозиція була відкинута.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією української делегації у ТКГ, на черговому засіданні 22 грудня сторони досягнули спільного розуміння необхідності відновлення режиму припинення вогню.

Представник ОРДО в українській делегації у ТКГ журналіст Сергій Гармаш повідомив, що російська сторона назвала "недоцільним" проведення позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, запропонованого Україною.