Тривають переговори щодо передачі Україні чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ

Про це йдеться у зверненні секретаря РНБО України Олексія Данілова, опублікованого пресслужбою органу, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до вітчизняних та іноземних ЗМІ з проханням дотримуватися виваженої та відповідальної позиції стосовно висвітлення питання щодо повернення в Україну чорних скриньок літака Boeing-737-800 української компанії "Міжнародні авіалінії України", збитого 8 січня 2020 року в Ісламській Республіці Іран.

Наразі тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Переговори складні та напружені.

Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації - все це значно ускладнює переговорний процес і може негативно вплинути на його результативність.

Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення чорних скриньок користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть залежно від досягнення домовленостей з іранською стороною", - йдеться в публікації.