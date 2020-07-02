Тривожний сигнал: Євросоюз відреагував на можливу відставку голови НБУ

Євросоюз занепокоєний можливою відставкою голови НБУ Якова Смолія за наслідками ймовірного політичного тиску та висловлює сподівання, що влада України продовжуватиме дотримуватися власних зобов'язань у реформах та у співробітництві з ЄС.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена у четвер на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Оголошення про відставку голови Національного банку України Якова Смолія за наслідками ймовірного політичного тиску надсилає тривожний сигнал. Національний банк має зберігати здатність до незалежного виконання власної ролі. Підрив цієї важливої інституції негативно впливає на довіру та підтримку до порядку денного реформ в Україні", - йдеться у заяві.

Зазначається також, що утворення сильного та незалежного Національного Банку було фундаментальним досягненням України, і залишається критично важливим для її майбутнього успіху.

"Протягом минулих років Національний Банк України здійснював рішучі й дуже необхідні кроки для забезпечення макрофінансової стабільності України та для її сталого економічного відновлення. Політика Банку добре служила народу та економіці України, стабілізуючи національну валюту, скорочуючи інфляцію та збільшуючи резерви іноземної валюти, зокрема, шляхом реструктуризації усього банківського сектору та відновлення активів, що були втрачені за наслідками банківського шахрайства", - йдеться у документі.

Як зазначається у заяві Євросоюзу, просування України шляхом реформ є складним, особливо в поточних виключних умовах пандемії коронавірусу. Європейський Союз буде продовжувати підтримувати Україну в імплементації дуже потрібних реформ, та розраховує, що влада України буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади Голови Національного банку.