Трое судей Конституционного суда потребовали отставки главы КСУ

Судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко требуют отставки главы КС Станислава Шевчука

Письмо со своими аргументами Мельник, Сас и Слиденко разослали коллегам из КСУ, информирует "ДС" со ссылкой на ZN.ua.

Мельник, Сас и Слиденко вменяют главе Конституционного суда:

- систематические манипуляции с делами, которые находятся на рассмотрении КС (в частности, речь идет о деле о соответствии Конституции положений закона об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром");

- регулярные нарушения определенной законом процедуры рассмотрения дел;

- внесение на заседание Суда вопросов, для рассмотрения которых отсутствуют правовые (конституционные) основания;

- служебную бездеятельность и длительное отсутствие на работе;

- нарушение прав судей, неправомерное вмешательство в их деятельность;

- превышение должностных полномочий, попытку незаконно расширить полномочия главы КС, издание незаконных распоряжений, попытку ввести параллельное управление Судом и секретариатом Суда;

- недопустимую политизацию деятельности Суда.

Авторы письма подчеркивают, что по состоянию на март 2019 года "насчитывается 30 нерассмотренных Судом дел по конституционным представлениям".

"Большинство из них (17) находятся на рассмотрении Суда с 2014-2017 гг. (часть из них за последний год вообще не рассматривались). Кроме того, в 2018-2019 гг Суд не принял никакого решения по делам по конституционным жалобам (на рассмотрении Суда таких дел находится более 40)", - говорится в письме.

Мельник, Сас и Слиденко считают, что за последний год КС "начал активно превращаться в инструмент для удовлетворения политических и коммерчески- деловых интересов",

"В средствах массовой информации и в официальных депутатских обращениях к главе Суда Шевчуку поднимался вопрос о его регулярных встречах с президентом, о которые он не сообщает судьям и обществу", - возмущаются судьи.

Они вменяют Шевчуку кулуарные собрания судей, "подковерные" договоренности и "сбор" голосов под то или инее решение КС.

"Шевчук боится прозрачности и пытается скрыть нарушения закона "тайной совещательной комнаты", а конструктивную дискуссию по проблемным вопросам подменить подковерными договоренностями", - заявляют авторы письма

"Деятельность Шевчука на посту главы Суда убедительно показала, что избрание его на эту должность было роковой ошибкой. На сегодня становится очевидным, что дальнейшее пребывание Шевчука на этом посту приведет к развалу Суда и разрушению конституционного правосудия в целом", - убеждают они.