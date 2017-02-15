Троих депутатов могут привлечь к ответственности за неуплату налогов - ГПУ

Представление о привлечении к ответственности за неуплату налогов троих народных депутатов будет внесено в Верховную Раду.

Такое обещание дал генеральный прокурор Юрий Луценко во время совещания в ГПУ.

По его словам, Государственная фискальная служба уже проверила их декларации.

В отношении трех народных депутатов установлена неуплата налогов соответственно 60, 50, 40 млн гривен. Представление на этих народных депутатов я внесу в ближайшее время в Верховную Раду, - сказал он.

Фамилии депутатов он не уточнил.

Всего же, по его данным, ГФС проверяла 17 депутатов на предмет добросовестной уплаты налогов.

По словам Луценко, депутатам придется или уплатить налоги на указанные суммы, или быть привлеченными к уголовной ответственности в виде 3-х лет лишения свободы.

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