Троян будет координировать работу Нацполиции и Госпогранслужбы

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян будет координировать работу Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы, а также взаимодействие с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и Европейским полицейским офисом (Европол). Соответствующий перечень обязанностей Трояна утвердил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Основными задачами для себя определяю продолжение курса реформ, как полиции, так и пограничной службы, а также имплементации лучших международных практик и совершенствование законодательства", - отметил Троян.

Кроме того, Троян сообщил, что сейчас основными проблемами в сфере управления границей являются агрессивные действия РФ, постоянные удары по мирным украинским землям и оккупация Крыма.

Он также определил приоритеты работы Нацполиции на ближайшее время - это реформа криминального блока, который перейдет на новые стандарты работы и современное техническое оснащение.

Напомним, ранее сообщалось, что Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции.