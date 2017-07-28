Троян находится в отпуске, его не задерживали

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что заместителя главы МВД Украины Вадима Трояна не задерживали, он официально находится в отпуске.

"На данный момент никакой информации нет. Троян находится в отпуске", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД в пятницу.

Позже другой источник в МВД сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что В.Трояна не задерживали.

Кроме того, на сайте МВД также появилось сообщение, опровергающее информацию СМИ о задержании В.Трояна: "Вадим Троян, который в настоящее время находится в отпуске, действительно недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. Сейчас никакие подозрения ему не вручали", - говорится в сообщении.

В свою очередь, В.Троян на своей странице в соцсети Facebook также опроверг информацию о своем задержании.

"Пятничная рубрика "Продажные менты". Сегодня в главной роли я. Якобы позарился на 2 миллиона, меня взяли, шьют коррупцию. По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод", - написал В.Троян в пятницу, проиллюстрировав сообщение своими фотографиями из спортзала.

"Злопыхателям тоже спасибо, что не забываете... Процессуальные следственные действия бывают разные. Принимал и буду принимать в них участие", - добавил он.

Ранее некоторые СМИ написали о якобы задержании В,Трояна на взятке в 2 млн грн.