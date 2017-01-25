Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность главы Национальной полиции Украины. Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сферу деятельности в одной из частных компаний, в которой работал", - сообщил он.

Троян отметил, что ему для участия в конкурсе не хватило 20 месяцев стажа.

"Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер, не хочу никаких поблажек и допущений. Работы на выбранном мной пути очень много и, я, рядом со своими товарищами, буду продолжать служить Украине", - написал он.

КОНКУРС : Так бывает - и надо уважать Закон. Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на пос... Опубликовано Vadim Троян 24 января 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины обнародовала список кандидатов на должность руководителя ведомства, в котором 64 человека.