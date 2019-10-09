Труба обвиняет ГПУ в "покрывательстве" экс-депутата Пашинского

Следователи Генеральной прокуратуры покрывали бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле причинения телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу.

Об этом заявил во время пресс-конференции директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает корреспондент Укринформа.

"Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжкие телесные повреждения", - сказал Труба.

По его словам, несмотря на этот факт Химикус не имел статуса потерпевшего по уголовному делу, а само расследование не проводилось и впоследствии было закрыто в Генпрокуратуре.

"Уголовное производство из Васильковского управления Нацполиции забрала Генеральная прокуратура, которая в течение всего времени модерировала его в пользу народного депутата. Во-первых, гражданин, который получил пулевое ранение, не был признан потерпевшим. Генеральная прокуратура не расследовала действия народного депутата как повлекшие для другого лица тяжкое телесное повреждение. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту", - рассказал директор ГБР.

Кроме того, добавил он, Генпрокуратура выделила в отдельное уголовное производство хулиганские действия в отношении народного депутата Пашинского и направила дело для проведения расследования в Нацполицию.

По словам Трубы, дело в отношении Пашинского расследуется сначала. Он также не исключает, что впоследствии квалификация преступления, которое инкриминируют экс-депутату, может быть изменена.

Как сообщает корреспондент Укринформа, присутствуюдщая среди журналистов бывший народный депутат Татьяна Чорновол пыталась сорвать брифинг, требуя от Трубы ответов на свои требования.

Она, в частности, требовала взять с работы документы о якобы злоупотреблений отдельных представителей действующей власти.

Как сообщалось, Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога экс-депутату Сергею Пашинскому.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 4 октября сообщили о подозрении бывшему народному депутату Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент на дороге между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Хімікусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из пистолета марки Glock- 19, что, по его словам, является наградным - он получил его в марте 2014 года, когда был.а. главы Администрации Президента.

Химикус получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.