Трубаров: большая приватизация в Украине переносится на 2019

Продажа государственного имущества в Украине в рамках большой приватизации переносится на следующий год. Об этом на заседании парламентской комиссии по вопросам приватизации заявил и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

По словам Трубарова, на сегодня можно констатировать, что продажа большинства объектов большой приватизации состоится уже в 2019 году. Он также отметил, что до конца нынешнего года возможна приватизация только "Центрэнерго".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену для приватизации "Центрэнерго". Правительство приняло решение выставить на продажу 78,3% госпакета акций компании со стартовой ценой в 5,984 млрд гривен. Кроме того, на заседании Кабмина были утверждены и другие условия продажи.

До этого РБК-Украина сообщало, что конкурс по продаже "Центрэнерго"состоится в конце ноября. Предполагается, что бюджет сможет получить средства от продажи еще в декабре 2018 года. Советником при подготовке компании к продаже была назначена компания Ernst & Young.