Трюдо заверил Порошенко в поддержке Украины коалицией стран G7 и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер- министром Канады Джастином Трюдо.

Порошенко и Трюдо говорили об активизации двухсторонних отношений Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил украинского президента Петра Порошенко в поддержке Украины коалицией стран G7 и НАТО. Об этом шла речь в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Администрации Президента.

Порошенко рассказал канадскому премьеру о развитии ситуации на Донбассе и продолжающихся со стороны РФ нарушениях Минских договоренностей. Он выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и G7 дадут "надлежащую оценку" ситуации, в том числе, в вопросе продолжения санкционного давления на Москву.

Лидеры двух стран обсудили также активизацию двусторонних отношений и приветствовали недавнюю ратификацию канадским Сенатом Соглашения о свободной торговле с Украиной. Порошенко поблагодарил Канаду за позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества.

Кроме того украинский президент отметил, что принятие Европейским союзом решения о предоставлении безвизового режима для украинских граждан "создает условия для активизации диалога по либерализации визового режима между Украиной и Канадой".

19 мая верхняя палата парламента Канады - Сенат - проголосовала за создание зоны свободной торговли с Украиной.