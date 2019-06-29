Це була пастка: Курт Волкер прокоментував пропозицію РФ звільнити моряків

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що пропозиція РФ повернути захоплених моряків за умови продовження кримінального переслідування в нашій державі є неприйнятною.

Про це він сказав в коментарі виданню Polygraph.info.

Волкер наголосив, що захоплення Росією українських кораблів і моряків у міжнародних водах в листопаді минулого року порушило міжнародне право.

Представник Держдепу в черговий раз зазначив, що ув'язнення моряків є незаконним. За його словами, російська "пропозиція" Україні взяти участь у кримінальному провадженні щодо моряків є зневагою для правосуддя.

Розповсюдивши посилання на цю публікацію у Twitter, Волкер додав, що пропозиція Росії була "пасткою".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звернувся до очільника Росії Володимира Путіна з вимогою негайно повернути захоплених у полон українських моряків.