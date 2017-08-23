Целью США является восстановление целостности и суверенитета Украины - Волкер

Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер подтвердил, что целью США является восстановление территориальной целостности Украины и ее суверенитета, сообщило Радио Свобода.

"Выступая в ходе посещения Литвы в Вильнюсском университете на конференции о региональном лидерстве, он напомнил, что эти цели определил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, когда посещал Киев 9 июля", - говорится в сообщении на сайте Радио Свобода во вторник вечером.

Кроме того, одной из задач США является помощь в установлении безопасности всех граждан Украины, независимо от их национальной или религиозной принадлежности.

К.Волкер подчеркнул, что на европейском континенте, "на расстоянии менее полутора часов полета на самолете", в настоящий момент "бурлит горячая война", и чтобы остановить её, необходимо достичь длительное и прочного режима прекращения огня.

В среду К.Волкер приедет в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймзу Маттису на встречах с представителями власти Украины для обсуждения "следующих шагов в дипломатических переговорах о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины".