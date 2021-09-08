Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки отримав нового керівника

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, що створений при Міністерстві культури та інформаційної політики України, очолюватиме Ігор Соловей.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко у Фейсбуці.

"Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, що створений при Міністерстві культури та інформаційної політики України, як один з державних механізмів протидії дезінформації отримав нового очільника Solovey Igor", - зазначив Шевченко.

Він наголосив, що новий керівник приходить в Центр, який вже має налагоджену роботу, сформовану команду, фінансування та започатковані важливі проєкти та плани.

"Вже за перші пів року Центру вдалося налагодити стратегічні комунікації, що містять розробку контрнаративів РФ; провести дуже важливі масштабні дослідження, на базі яких буде розроблено матрицю стратегічних наративів, які включатимуть в щоденну комунікацію уряду; створити бета-версію онлайн- ресурсу, який викриватиме інформаційні атаки проти України. Центр налагодив регулярне інформування про гібридну агресію з боку Росії", - додав Шевченко.

Крім того, створено важливу брошуру "У разі надзвичаиноі ситуаціі або віини", яка перебуває в процесі друку з накладом у 100 000 екземплярів. Це перша подібна брошура з рекомендаціями з інформаційної безпеки в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня в Укрінформі відбулася презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.