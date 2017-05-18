Церковные законы: под Радой собрались православные

Сегодня утром верующие УПЦ МП собрались возле Верховной Рады на молебен в связи с рассмотрением в парламенте законопроектов на церковную тематику.

Прямую трансляцию с места событий организовал Союз православных журналистов.

Возмущение верующих вызвали законопроекты No4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", а также законопроекте No4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором".

Если эти документы примут, то церковь фактически отойдет под управление государства, а церковь Московского патриархата вообще могут запретить.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Всемирный совет церквей призвал власти Украины отозвать законопроекты на религиозную тематику.