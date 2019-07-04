ЦИК и "Батькивщина" обжалуют решение суда о пережеребьевке партий

В ЦИК заявили, что такое решение направлено на срыв выборов

Центральная избирательная комиссия и партия "Батькивщина" обжалуют решение суда о проведении пережеребьевки относительно номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Об этом говорилось в эфире "112 Украина".

"К тому времени, пока решение не вступило в законную силу, его нет обязанности выполнять. На апелляцию нам дано 2 дня, в соответствии с законодательством, ЦИК, конечно, обратится с апелляцией", - заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Апелляцию на решение суда готовит и партия "Батькивщина".

"Если сказано, что жеребьевка не позднее 24 дней до выборов, нельзя их проводить за 21 день, за 18 дней до выборов. "Батькивщина" принимала участие в этом процессе, все партии, которые зарегистрированы, были приглашены. Мы готовим апелляцию, мы подадим ее, я надеюсь, завтра на это судебное решение", - заявил нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко.

Ранее Шестой апелляционный суд постановил провести пережеребьевку относительно номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала "Аграрная партия". Ее представители считают внесение в бюллетени "Руху новых сил" Михеила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что на сегодняшний день напечатано более 5 млн бюллетеней, а подобные решения суда направлены на срыв выборов.

Жеребьевка, которая определила порядок размещения партий в избирательных бюллетенях на досрочных парламентских выборах 2019 года, состоялась еще 26 июня.