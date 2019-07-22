ЦИК обработал более 95% протоколов за границей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,09% электронных протоколов на избирательных участках за рубежом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что партия "Слуга народа" набрала 29%. На втором месте партия "Европейская Солидарность". Она получила поддержку 28,80% избирателей.

Партию "Голос" на зарубежных участках поддержало 19,03%, или 5 тис. 784 избирателя.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета более 35% протоколов. Лидирует партия "Слуга народа".

РБК-Украина писало, что окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%.

Отметим, что такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.

По данным ЦИК, наибольшая явка на досрочных выборах в парламент 21 июля зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области - 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.