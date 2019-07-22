ЦИК обработала 85% протоколов

По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 85,01% протоколов, в Верховную Раду проходит пять партий.

Президентская партия "Слуга народа" набрала 42,93% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,93%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 8,29%, "Батьківщина" - 8,14%, "Голос" Святослава Вакарчука - 6,03%.

Ближе всего к преодолению проходного барьера - Радикальная партия Олега Ляшка (3,92%). Далее идут "Сила и честь" (3,8%), "Оппозиционный блок" (3,12%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,29%).

Перед этим ЦИК обработала более 50,01% протоколов с многомандатного округа на досрочных выборах депутатов Верховной Рады. Лидировала партия "Слуга народа", за которую проголосовали 42,45% избирателей. За ней идет "Оппозиционная платформа - За життя" с результатом в 12,88%. "Европейскую солидарность" Петра Порошенко поддержали 8,64% избирателей, партию "Батьківщина" - 8,01%, "Голос" Святослава Вакарчука - 6,38%.

Согласно результатам выборов, в Верховную Раду IX созыва не пройдут многие известные народные депутаты, к которым украинцы уже успели привыкнуть. Среди них Гройсман, Савченко, Добкины и многие другие.

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