ЦИК обработала более 70% протоколов: какие партии проходят в Раду

По результатам обработки более 70% протоколов лидеры голосования на парламентских выборах не изменились. Первенство удерживает Партия "Слуга народа" - за нее проголосовали 42.68% избирателей (4 252 965 голосов).

Соответствующие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Второе место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь", ее поддержали 13.04% (1 300 040 голосов).

Третье место удерживает партия "Европейская солидарность" (8.41% - 838 569 голосов).

Четвертое место - "Батькивщина" (8.03%, 800 672 голосов).

Пятое место - партия "Голос" (6.17%, 614 811 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.