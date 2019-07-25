ЦИК обработала уже 99,9% протоколов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13:10 25 июля обработала 99.90% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины".

Согласно информации, партия "Слуга народа" набирает 43.16%;

"Оппозиционная Платформа - За Життя" - 13.04%;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.18%;

"Европейская Солидарность" - 8.10%;

"Голос" - 5.82%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Напомним, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.