ЦИК объявила выборы в парламент состоявшимися

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук в понедельник, 22 июля, объявила внеочередные парламентские выборы состоявшимися.

Об этом сообщает "Слово и Дело".

"Выборы парламентские состоялись, - сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было".

Как сообщалось, на досрочных выборах в Верховную Раду явка составила 49,84%.

На данный момент обработано 50% протоколов. В парламент проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.