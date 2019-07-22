ЦИК объявила выборы в парламент состоявшимися

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук в понедельник, 22 июля, объявила внеочередные парламентские выборы состоявшимися.
Об этом сообщает "Слово и Дело".
"Выборы парламентские состоялись, - сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было".
Как сообщалось, на досрочных выборах в Верховную Раду явка составила 49,84%.
На данный момент обработано 50% протоколов. В парламент проходят пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.