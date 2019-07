ЦИК отменила регистрацию 8 мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия на заседании 4 июля отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотировались в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты Украины. А именно: Гудзенко В.М., Гудзенко В.А. - в ОВО No 92, Горбаля В.М. - в ОВО No 93, Таможнего А.В. - в ОВО No 96, Андрикевича В.И., Анциферова Д.Ю., Баранского В.В., Баранского И.С. - в ОВО No 133", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Комиссия при этом внесла изменения в свое постановление от 26 июня 2019 года No 1346 "О форме, цвете и тексте избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", исключив из соответствующих приложений сведения о указанных кандидатах в народные депутаты Украины.