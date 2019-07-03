ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия единогласно отменила регистрацию кандидатами на выборах в Верховную Раду экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщил представитель "Опоры" Александр Клюжев.

"Аргументы отмены регистрации Клюева (информация из заседания ЦИК):

1) Свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ;

2) В декабре 2016 Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве;

3) Международная почта от следователей неоднократно не доходила Клюеву в Донецке;

3) Адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области;

4) По данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал", - говорится в сообщении.

По данным Клюжева, для отмены регистрации Шария использованы следующие доказательства:

1) Письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012 из Украины через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом "Ковель- Москва", после этого в Украину не возвращался;

2) 22 июля 2012 Нидерланды проинформировала ГПУ о наличии статуса беженца у указанного лица;

3) СБУ считает, что Шарий ни находился на территории Украины с 24 января 2012 года;

4) Суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании лица в Нидерландах и Литве.

Напомним, ЦИК зарегистрировал кандидатами в депутаты экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главу Администрации президента Викора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Изначально ЦИК отказала им в регистрации, но пересмотрела свои решения по требованию Верховного суда, который отказался признавать факт непроживания кандидатов в Украине в течение последних пять лет. При этом, позже Верховный Суд заявил, что ЦИК могла отказать Клюеву и Шарию в регистрации.

Ранее сегодня СБУ начала проверку пребывания в Украине Клюева, Шария и Кузьмина в течение последних пяти лет. Поводом для этого стал запрос спикера Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании на территории Украины в течение последних пяти лет этих кандидатов в депутаты.

Накануне на Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты. Ее организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля - под Конституционным судом Украины.

