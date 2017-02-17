ЦИК признала избранным нового депутата Народного Фронта

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата от партии "Народный фронт" Федора Бендюженко вместо умершего Петра Ваната.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба комиссии.

Бендюженко был включен в список "Народного фронта" на внеочередных парламентских выборах 26 октября 2014 по No80.

На тот момент он занимал должность начальника управления контроля за исполнением решений Государственной исполнительной службы Украины.

Как известно, 8 февраля скончался народный депутат от "Народного фронта", президент Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) "Потенциал", председатель Запорожской областной федерации работодателей, член Совета Федерации работодателей Украины Петр Ванат.

Федор Бендюженко имеет адвокатское свидетельство, ранее был помощником нардепов от "Батькивщины" Андрея Иванчука и "Народного фронта" Дмитрия Сторожука.

Бендюженко родился 23 июля 1982. На момент подачи заявления в ЦИК работал начальником управления контроля за выполнением решений Государственной исполнительной службы Украины. Является членом партии "Народный фронт", проживает в Киеве.