ЦИК установила результаты выборов в 198-м округе: нардепом станет Рудык

В одномандатном избирательном округе No 198 на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, победил самовыдвиженец Сергей Рудык. Такие результаты выборов 198-м округе установила Центральная избирательная комиссия на заседании 5 ноября, передает корреспондент УНН.

Так, ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198-ом избирательном округе - народным депутатом избран Сергей Рудык, получивший 18 921 голос.

Напомним, ЦИК завершила повторный подсчет голосов избирателей на 21-м избирательном участке одномандатного избирательного округа No 198.

Как сообщалось ранее, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом, избранным в ОВО No198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Однако 28 августа этот решение отменено соответствующими судебными решениями.

Добавим, что ЦИК отказала кандидату в депутаты Наталье Дьяченко в повторном подсчете голосов на округе No198.