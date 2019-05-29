ЦИК зарегистрировала первого кандидата в депутаты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты, сообщает общественная сеть ОПОРА.

Им стал Владимир Пригладь, избирательный округ No214 в Киеве.

Досрочные парламентские выборы пройдет 21 июля. Как ранее сообщили в Центральной избирательной комиссии, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 млн 173 тыс грн.

Партия, которая выдвинула кандидата в депутаты в одномандатном округе; кандидат в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самодвижения - должны заплатить 41 тыс 730 грн.

24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания в Раду. С этого же дня и до 15 июля можно сменить место голосования.

Ранее сегодня общественное движение ЧЕСНО сообщило, что, по их подсчетам, политическим партиям придется заплатить до $10 000 за минуту телерекламы во время избирательной кампании в Верховную Раду.