Цього тижня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО

Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться цього тижня.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Місії України при НАТО Георгій Толкачов під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика", передає кореспондент Укрінформу.

"Хочу вам сказати, у нас через 2 дні буде засідання Комісії Україна-НАТО за участю віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, який як член Тристоронньої контактної групи, як член Ради нацбезпеки і оборони, віцепрем'єр-міністр буде докладно доносити правдиву інформацію до держав-членів стосовно того, що відбувається в окремих регіонах тимчасово окупованих територій", - зауважив Толкачов.

Дипломат також заперечив твердження, що Україна не використовує всі можливості для реалізації статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Цей статус передбачає взаємодію в досить чутливих сферах, і вона не завжди є публічною, але як людина, яка бачить це зсередини, можу вас запевнити, реалізується", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні в Брюсселі відбулося позачергове засіданні Комісії Україна-НАТО, скликане на запит України відповідно до статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО.

Союзники НАТО та Україна розглянули військову активність Росії, яка тоді активізувалася на тимчасово окупованих територіях України та вздовж кордону нашої держави.

Стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій нашої держави з Альянсом у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.