Цього тижня в Раді не планують розглядати питання відставок у Кабміні - Корнієнко

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Цього тижня Верховна Рада не планує розглядати питання відставки деяких членів Кабміну. Про це журналістам 4 жовтня у Верховній Раді розповів заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише "Українська правда".

"Уряд працює. Я думаю, що зараз треба готуватися до опалюваного сезону. Вирішувати питання насущні. Кадрові питання - за ними, знаєте, не стане. Ніяких відставок на цьому тижні не планується", - сказав політик.