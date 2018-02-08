ЦПК: Обвинение Насирову будут зачитывать больше 2 лет

За первые 2 месяца слушаний дела в суде удалось зачитать лишь 57 страниц из 774 необходимых

Общественные организации Центр противодействия коррупции (ЦПК) и Transparency International Украина обратились к экс-главе ГФС Роману Насирову с просьбой не затягивать дело против него и заслушать сокращенный текст обвинения, который состоит из 70 страниц, так как, по их подсчетам, на зачитывание полного текста уйдет больше 2 лет. Об этом сообщается на сайте ЦПК.

Там отметили, что Насиров попросил суд зачитать ему полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. Заседания проходят раз в месяц и длятся около часа, поэтому за первые 2 месяца слушаний дела в суде удалось зачитать лишь 57 страниц из 774 необходимых, сообщили в организации.

"Чтобы зачитать экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров весь текст обвинения нужно еще не менее 25 заседаний, а это более двух лет, ведь заседания проходят один раз в месяц "из-за загруженности суда", - отмечается в сообщении.

Сегодня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что обвинительный акт по делу Насирова насчитывает более 700 страниц и может слушаться годами.

Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 г., после того, как детективы НАБУ задержали его. Мерой пресечения суд избрал содержание под стражей с правом внесения залога в 100 млн грн. После внесения залога на Насирова надели электронный браслет.

10 ноября Насирову вручили обвинительный акт. По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.