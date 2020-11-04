ЦВК назвала дати повторних виборів мерів у 11 містах

Центральна виборча комісія оприлюднила дати повторних виборів міських голів у 11 населених пунктах.

Про це повідомляється у Фейсбуці ЦВК, передає Укрінформ.

"З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях. Голосування відбудеться 15 та 22 листопада", - йдеться у повідомленні.

Другий тур виборів пройде 15 листопада в Сумах, Луцьку, Краматорську і Кам'янці-Подільському. На 22 листопада вибори призначені у Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному.

Як повідомляв Укрінформ, територіальні виборчі комісії наразі визнали обраними 9 тисяч 237 депутатів 406 місцевих рад та 492 сільських, селищних, міських голів.