ЦВК оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів.

Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Так, 30 серпня відбулося чергове засідання комісії, і саме там затвердили дату початок виборчого процесу місцевих виборів. Наголошується, що рішення ухвалили на виконання вимог Виборчого кодексу України.

І що ж це означає?

А те, що вже з 5 жовтня стартує активна підготовка до виборів з масою білбордів та новими кандидатами. Виборчий процес включає 10 етапів, на першому з якого триває висування кандидатів у депутати.

Згодом мають утворитися виборчі комісії, а паралельно — зареєструватися кандидати та провести свою передвиборчу агітацію.

Відтак ЦВК утворить спеціальні виборчі дільниці, що існують на тимчасовій основі, вони ж складуть та перевірять списки виборців. Опісля цього буде безпосереднє голосування за кандидата.

Останні 3 етапи — це підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування, встановлення результатів виборів депутатів та їхнє офіційне оприлюднення та припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.

Коли місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні пройдуть у неділю, 25 жовтня. Обиратимуть депутатів місцевих рад — сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад.

Громадське телебачення

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