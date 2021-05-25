ЦВК оскаржила скасування протоколу про перемогу Вірастюка на довиборах у 87-му окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) подала апеляцію на рішення Верховного Суду про скасування повторного визнання колишнього спортсмена, чемпіона світу в силовому багатоборстві Василя Вірастюка, який висувався від партії "Слуга народу", обраним депутатом Верховної Ради на довиборах в окрузі No87 Івано- Франківської області.

Про це йдеться в повідомленні ЦВК в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

23 травня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним депутатом за підсумками довиборів до Ради в окрузі No 87 Івано- Франківської області.

"Сьогодні, після детального опрацювання рішення Верховного Суду, комісія подала апеляційну скаргу на це рішення. ЦВК вкотре підкреслює, що зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для вирішення ситуації в 87-му окрузі", - сказано в повідомленні ЦВК.

Зазначається, що в такому разі встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.

Як повідомляли Українські Новини, за даними окружної комісії, Вірастюк ("Слуга народу") отримав 31,3% голосів, ексдепутат, колишній директор гірськолижного курорту "Буковель" Шевченко ("За майбутнє") - 29,7%, а ексзаступник голови парламенту Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,9%.

Верховний Суд відмовив у задоволенні позову партії "За майбутнє" до ЦВК з вимогою провести перевибори депутата Ради в окрузі No87 Івано-Франківської області.

Водночас суд скасував протокол ЦВК про результати виборів в цьому окрузі.

23 травня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним депутатом за підсумками довиборів до Ради в окрузі No87 Івано- Франківської області.