ЦВК порахувала голоси виборців на скандальному 50-му окрузі

Центральна виборча комісія провела повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих ділянках 50-го округу в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Під час засідання Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО No 50 щодо виконання судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях NoNo 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 цього виборчого округу на виконання рішень судів, які набрали законної сили, про що склала відповідні протоколи", - йдеться у повідомленні. Читайте також: ЦВК взяла на себе повноваження окружної комісії на скандальному окрузі No50

Упродовж засідання Комісія також поручила підготувати та повторно надати протоколи з підсумками голосування по 119-му і 210-му округах до 5 серпня, і вже з поміткою "Уточнений" прийняла протокол від 119-го одномандатного виборчого округу.

Як повідомляв Укрінформ, приміщення окружної виборчої комісії No50 у Покровську Донецької області залишається під охороною поліції. На місці чергують група реагування та слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції, які реагують на звернення громадян. Читайте також: ЦВК оголосила результати виборів у Раду за партійними списками

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, Центральна виборча комісія контролює ситуацію в одномандатному виборчому окрузі No50, де склалася складна ситуація між кандидатами за перше місце. Вона зауважила, що в цьому окрузі зафіксовано найбільшу кількість судових позовів з-поміж інших.

У виборчому окрузі No 50 йде боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу "Миротворця" як "мери-сепаратисти".

За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.