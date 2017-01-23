Тука: 30% из воюющих на Донбассе - российские военные, остальные - "казачки" и разные группировки

Если Россия примет окончательное решение вывести регулярные войска с Донбасса, их количество составляет примерно 30% из воюющих там. Остальные - это никем не контролируемые группировки. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире канала "112 Украина".

"Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Остальные 30% - это так называемые "казачки" и разного рода группировки, которые зачастую никем не контролируемые. И 30% - это остатки граждан Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти", - заявил Тука.

Ранее советник главы МВД Илья Кива заявил, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ.

По данным Генштаба, в прошлом году общая цифра боевиков и российских солдат на временно оккупированной территории Украины, составляла 34 тыс., из них примерно 7 тыс. - это кадровые военные.