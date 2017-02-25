Тука о поездке Савченко в Донецк: Пиар, он не на пользу Украине

Замминистра на 120% уверен, что народный депутат Надежда Савченко получила все гарантии безопасности, когда принимала решение о поездке в ДНР .

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал пиаром поездку народного депутата Надежды Савченко в оккупированный Донецк. Об этом он сказал в эфире 112.Украина.

"Честно, мне непонятно, о каком риске для жизни идет речь. Я на 120% уверен, что Надя получила все гарантии собственной безопасности прежде, чем туда ехать. Это, во-первых. Во-вторых, я много раз разговорил, что не верю в эффективность этой деятельности, поскольку человек, который не имеет никаких полномочий от государства, он не может никому ничего не обещать , не гарантировать. Это пиар, больше ничего я в этом не вижу", - подчеркнул Тука

По его словам, нужно понимать, что за линией разграничения сидят далеко не дураки.

"Прежде, чем ей разрешить посещение колонии, там делаются определенные действия, чтобы сделать из этого учреждения определенную такую витрину. Это пропаганда явно не на пользу Украине", - сказал Тука.

24 февраля сообщалось, что Савченко вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном планирует посетить украинских заложников в Донецке.

Позже стали известны подробности посещения Савченко колонии, где находятся украинские заложники.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Liga.net Украина

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