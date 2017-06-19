Тука: О введении военного положения в законопроекте о переформатировании АТО нет ни слова

Большое количество людей, комментирующих законопроект о переформатировании АТО, не читали текст этого документа, заявил изданию "ГОРДОН" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука."Я читал этот законопроект, но когда он будет внесен на рассмотрение Верховной Радой, не знаю. Об этом законопроекте написали уже масса людей, которые даже краем глаза его не видели. Могу сказать точно: о введении военного положения в законопроекте о переформатировании АТО нет ни слова. Это выдумки. К тому же было только предварительное чтение.

И сразу же возникла масса вопросов к тесту. Наверняка они будут учтены. А соответственно окончательный вариант законопроекта, скорее всего, существенно будет отличаться от того, что читал я", - отметил Тука.Он акцентировал внимание на том, что формально антитеррористической операцией руководит СБУ."В целом я оцениваю этот законопроект положительно. Сам режим АТО с точки зрения законодательства существенно ограничивает возможности ВСУ.

Это уже давно всем понятно. К тому же нелогично, что подавляющее большинство участников АТО - это военнослужащие ВСУ, а формально операцией руководит заместитель председателя СБУ. Также, на мой взгляд, должны быть расширены полномочия глав военно-гражданских администраций. Сейчас их недостаточно для адекватного управления территориями.

Это касается хозяйственной деятельности. Как показала практика, некоторые территориальные вопросы годами находятся в подвешенном состоянии", - подчеркнул Тука.13 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные действия на Донбассе переросли формат АТО как по продолжительности, так и по масштабам, и в связи с этим необходимо перейти к новому формату защиты Украины от российской агрессии.14 июня президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что в заявлении Турчинова не шла речь о замене АТО военным положением. "Речь совершенно о другом. По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса Украины". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", - сказал Порошенко.

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