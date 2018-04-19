Тука прогнозирует принятие закона о противоминной деятельности до конца осени

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука прогнозирует, что закон "О противоминной деятельности" будет принят Верховной Радой до конца осени текущего года.

"Я надеюсь, что, согласно регламенту Верховной Рады, до конца осени этот законопроект может перейти в состояние закона", - сказал Г.Тука в ходе круглого стола "Актуальные вопросы обеспечения минной безопасности и гуманитарного разминирования на территории Украины" в четверг в Киеве.

Замминистра отметил, что принятию законопроекта будет предшествовать его общественное обсуждение.

Как сообщалось, в Программе развития ООН (ПРООН) в Украине заявили, что международные организации надеются на скорейшее принятие Украиной закона "О противоминной деятельности".