Тука: Россия использует поступки Савченко себе на пользу

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что депутата Надежду Савченко придется ограничить в действиях относительно Донбасса, если она не перестанет подыгрывать Кремлю.

Такое мнение он высказал, комментируя поездку Надежды Савченко в оккупированные районы Донецкой области.

"Безопасность визита обеспечивали на высшем уровне. В частности, Денис Казанский высказывает обоснованные подозрения в том, что это были именно россияне, а не местные боевики", - отметил Тука.

По его словам, "визит проходил под чутким сопровождением российских "Звезд" и других российских агитпропов".

"Если верить "Комсомольской правде", Савченко еще и постреляла вместе с ДНРовцами и заявила, что они "нормальные ребята", с которыми вместе надо избавиться от коррумпированных властей", - возмутился Тука.

"Единственное, чего реально добилась Надежда Савченко, - она получила письма от наших плененных", - считает он и констатирует, что "террористы не передавали письма наших плененных через международные организации".

Заместитель министра из оккупированных территорий считает, что "Россия использует поступки Надежды Савченко на свою пользу".

"Картинка", которую сделали "Звезды", в дальнейшем будет использована не только для демонстрации "замечательных условий содержания", но и для того, чтобы демонстрировать уровень демократии и безопасности (даже "убийца журналистов" чувствует себя безопасно!) как аргумент для агитации в пользу возможности проведения местных выборов в ОРДЛО", - полагает он;

По мнению Туки, попытки легитимировать "прямые переговоры" с предводителями боевиков делаются для того, чтобы подтвердить статус "внутреннего гражданского конфликта" и вывести из переговоров и саму Россию, и ОБСЕ.

"Хочу верить в то, что Надежда Савченко не является "агентом Кремля". Вместе с тем считаю, что Россия умело использует ее в сугубо своих целях. Если Савченко не прислушается (к предупреждениям - ред.), ее "деятельность" следует ограничить законным путем", - заявил Тука.

Как известно, 24 февраля руководитель центра по освобождению пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и народный депутат Украины Надежда Савченко, побывавшая ранее в плену боевиков и вызволенная из российской тюрьмы позже, посетили оккупированный Донецк.

Савченко тогда сообщила, что посетила две камеры, где содержатся шесть украинских военнопленных, а на следующий день опубликовала список 34 украинских пленных, которых она посетила в ОРДЛО.

Российское издание "Комсомольская правда" 26 февраля писало, что Савченко якобы заявила: "Я постреляла с ДНРовцами на учебных стрельбах. Они прекрасные ребята. Мы вполне можем дружить и прекрасно сосуществовать в рамках единого государства". Более того, издание цитировало нардепа так: " Лучше бы Украиной управлял Путин, а не Порошенко ".

Служба безопасности Украины уже опросила Рубана и отменила ему разрешение на пересечение линии столкновения. Савченко еще планируют допросить.