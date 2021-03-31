Тупицький більше не очолює КСУ - в Зеленського зробили заяву

Олександр Тупицький, який очолював Конституційний суд України (КСУ), більше не є головним суддею органу.

Таку заяву зробив представник президента в КСУ Федір Веніславський. Він заявив, що Тупицький втратив посаду після опублікування указу президента про скасування його призначення. Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Веніславського, з моменту підписання указу президентом, Тупицький перестав бути суддею КСУ, а будь-які його розпорядження після цього не мають юридичної сили.

Тупицький уже перестав бути суб'єктом із 27 березня 2021 року. Те, що людина себе вважає ще на цей час якимсь посадовцем у КСУ - це запитання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді. Жодних юридичних наслідків його будь-які розпорядження, накази, директиви чи ще щось, не матимуть і не мають, - заявив він.

Веніславський додав, що найближчими днями Зеленський має оголосити конкурс на зайняття вакантних посад у КСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, яких президент України Володимир Зеленський зняв із посад суддів Конституційного суду, скасувавши відповідні укази часів Януковича, оскаржили указ Зеленського. Тупицького та Касмініна було відсторонено для захисту національних інтересів України.

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