Тупицький не явився в Офіс генпрокурора через поважну причину й не має наміру ухилятися від процесуальних дій - КС

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький не прийшов у понеділок до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій через поважну причину, зазначили в КС.

"Тупицький не явився через поважну причину. І він не має намірів ухилятися від процесуальних дій", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в суді.

Коментуючи направлення Офісом генпрокурора президентові клопотання про відсторонення Тупицького від посади судді КС терміном на два місяці, в суді наголосили: "Ні Конституція, ні закон України "Про Конституційний суд" не оперують таким поняттям, як відсторонення судді КС від займаної посади".

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело повідомило, що глава Конституційного суду України Олександр Тупицький не явився в понеділок уранці в Офіс генерального прокурора для проведення процесуальних дій. Главу Конституційного суду України підозрюють у підкупі свідка та введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Офісу генпрокурора, Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру главі Конституційного суду України Олександру Тупицькому у зв'язку з його неявкою в понеділок на процесуальні дії.

Також Офіс генпрокурора направив президентові клопотання про відсторонення глави КС Тупицького від посади судді Конституційного суду.

Як повідомлялося, 24 грудня главу Конституційного суду України Тупицького викликали повісткою на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

При цьому в офісі не уточнили, в рамках розслідування якої справи Тупицького викликають і для яких саме процесуальних дій.