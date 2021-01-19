Тупицький просить генпрокурора вручити йому підозру "законно" та звернутись до Зеленського

Відсторонений указом Президента від посади судді Конституційного Суду Голова КСУ Олександр Тупицький у заяві на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової просить - за наявності підстав - у законний спосіб вручити йому підозру, а також звернутися до глави держави щодо скасування указу про його відсторонення.

Фотокопія заяви опублікована на сайті КСУ, передає Укрінформ.

"Готовий прибути для участі у відповідній процесуальній дії (здійснення мені повідомлення про підозру) у визначені вами чи іншою компетентною особою час у встановленому законом порядку дату і час", - зазначає Тупицький.

Він просить Генпрокурора забезпечити належне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні No 12013110060002990, усунути порушення, вчинені, на його думку, прокурорами та слідчими Державного бюро розслідувань, та надати йому можливість для повноцінної реалізації права на захист.

Голова КСУ при цьому закликає вжити заходів належного правового реагування стосовно слідчих ДБР і прокурорів (у тому числі процесуальних керівників), які допустили порушення закону та службові зловживання.

Тупицький також просить Генпрокурора "звернутися до Президента України щодо скасування ним Указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року No 607 /2020, який виданий на підставі клопотання виконувача обов'язків Генерального прокурора Р. М. Говди до визнання мене підозрюваним в установленому законом порядку".

Водночас Тупицький заявляє, що не вважає себе підозрюваним, оскільки йому не була вручена підозра згідно із законодавством. Він наголошує, що відсторонити суддю можна було б, якби він був підозрюваним. Тупицький вважає справу проти нього "фальсифікованою і політично вмотивованою".

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Голові Конституційного Суду Олександрові Тупицькому у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя. Судді КС інкримінують порушення ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення на два місяці Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення глава держави ухвалив "після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу Генерального прокурора".

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КСУ.