Тупицький заявив, що КСУ йде на компроміс, визнаючи неконституційними певні положення

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький повідомив, що КСУ дає час парламенту і на певний термін не вводить в дію рішення КСУ. Про це він заявив 30 жовтня під час брифінгу.

"Щоб показати вам, що суд, визнаючи неконституційними певні положення, десь йде на компроміс, щоб не зруйнувати систему саму і зберегти ті органи, які вже побудовані. Ми кажемо, що вони побудовані правильно. Тобто сама архітектура дійсно виокремлена із правоохоронної системи і робить свою специфічну роботу. Нема ніяких питань. Тому, щоб не зруйнувати цю систему, КСУ в своїх рішеннях дає термін парламенту і на певний термін не вводить в дію рішення Конституцйіного суду", - сказав Тупицький.

Нагадаємо, 27 жовтня судді Конституціиного суду закрили публічнии реєстр деклараціи, скасували кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, а дисциплінарна й адміністративна відповідальність стали практично неможливими. Також КС скасував контроль за деклараціями та конфліктом інтересів. 29 жовтня президент Володимир Зеленський через такі дії КСУ скликав закрите засідання РНБО та запропонував припинити повноваження суддів Конституційного суду. Відповідний законопроєкт голова держави вніс до Верховної Ради у четвер, 29 жовтня. Президент наголосив на тому, що рішення КСУ є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків)", а також ухвалене "у власних інтересах".

До слова, це не перше рішення щодо антикорупційних інституціи. Раніше КС визнали неконституціиним наказ призначення Артема Ситника директором НАБУ. Також на розгляді КС зараз перебуває подання щодо конституціиності Вищого антикорупціиного суду. 2019 року Конституціинии суд також декриміналізував статтю "незаконне збагачення".

Конституційний суд України проти антикорупційної реформи. 27 жовтня орган визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Зокрема електронне декларування статків чиновниками. Напередодні на це рішення зреагували і у Верховній Раді, і в Кабінеті Міністрів, і в Європейському Союзі. Про реакцію Європи та підсумки засідання РНБО говоримо із віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною.