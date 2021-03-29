Тупицького і Касмініна не пустили в Конституційний Суд

Представники держохорони у понеділок не пустили Олександра Тупицького і Олександра Касмініна у приміщення Конституційного Суду.

Про це повідомили у коментарі Укрінформу в суді.

"Тупицький і Касмінін прийшли сьогодні на роботу в суд, але їх не пустили представники держохорони, зіславшись на Указ Президента", - сказали агентству в суді.

Раніше Укрінформу повідомили, що сайт суду не працює третій день. До з'ясування обставин усю інформацію поки що публікуватимуть на сторінці КСУ у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

До такого кроку Зеленський вдався за день до закінчення терміну дії Указу про відсторонення Тупицького від посади судді, який спливав 28 березня.

Зеленський пояснив, що ці укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

У документі зазначається, що це рішення ухвалено відповідно до Закону "Про національну безпеку України" з метою гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки.

В указі, зокрема, наголошується, що "узурпація влади у 2010-2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини", і "окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України".

Раніше, 29 грудня 2020 року, Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці через оголошення йому підозри у скоєні кримінального правопорушення. 26 лютого 2021 року Президент продовжив ще на місяць відсторонення Тупицького.



