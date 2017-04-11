Турчинов: бегство Януковича создало юридическую коллизию, важно было оставить его в Киеве

Законодательством Украины не предусмотрено, что президент может сбежать.

Бегство Януковича создало юридическую коллизию для проведения досрочных выборов, важно было не дать ему сбежать. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, который в феврале-июне 2014 года был и.о. президента. «Я все делал для того, чтобы остановить Януковича и доставить его в Киев. Это было очень важно, потому что его бегство создавала юридическую коллизию», — заявил Турчинов, комментируя мнение, что Януковичу специально дали сбежать.

Он объяснил, что законодательством не предусмотрено, что президент может убежать.

«Согласно Конституции, он может умереть, заболеть или сойти с ума — и его могут признать недееспособным, или он сам может подать в отставку. Термина «беглый президент» в Конституции просто не существует. Поэтому для меня было очень важно привезти его в Киев. Я бы нашел аргументы, чтобы убедить Януковича написать заявление о добровольной отставке. Потом бы его отвезли в Лукьяновское СИЗО, где бы он ждал справедливый приговор суда за все свои преступления», — считает Турчинов.