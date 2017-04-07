Турчинов и заместитель генсека НАТО обсудили противодействия гибридным угрозам

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает удар, нанесенный крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии, адекватной и своевременной реакцией на применение союзником России Башаром Асадом хим оружия против гражданского населения.

Об этом Турчинов сказал во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, информирует пресс-служба СНБО.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию, сложившуюся из-за военной агрессии РФ против Украины. Также собеседники уделили особое внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, реформирования сектора безопасности и обороны нашей страны и его перехода на стандарты НАТО.

Кроме того, собеседники определили стратегические направления для сотрудничества, в частности в вопросах противодействия современным гибридным угрозам.

Как сообщалось, военные США ночью 7 апреля атаковали десятками ракет "Томагавк" аэродром Шейрат на западе Сирии. Целью атаки были взлетно- посадочные полосы, самолеты и заправочные станции. Это стало ответом на гибель десятков людей в результате химической атаки в провинции Идлиб.

Сирия отрицает, что совершила во вторник воздушный удар по городу Хан- Шейхун с применением химического оружия. В то же время Сирия заявляет, что химическое отравление наступило из-за того, что ее самолеты уничтожили "завод и склад химического оружия террористов", как Дамаск называет всех своих противников. Эту версию поддерживает Россия, которая в среду заблокировала принятие резолюции Совета безопасности ООН по поводу этого химического удара.