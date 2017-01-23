Турчинов о покушении на Геращенко: Спецслужбы РФ перешли к политическому терроризму

Секретарь СНБО возложил ответственность за организацию террористических действий в Украине на руководство РФ.
Александр Турчинов заявил, что российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине - политическому терроризму, сообщает пресс-службв СНБО.Он отметил, что покушение было связано с разоблачением Геращенко россиян, причастных к преступлениям в Украине.
"Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью Антона Геращенко и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - сказал Турчинов.
По словам секретаря СНБО, это не единственны случай террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины, а для ее организации они создают агентурную сеть из боевиков, воевавших в рядах бандформирований на Донбассе.
"Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - сказал он.
Турчинов отметил, что целью спецслужб страны-агрессора является ликвидация политических общественных деятелей и представителей СМИ.
Турчинов возложил ответственность за организацию терроричтической деятельности на политическое руководство РФ, которое "превратило свою страну в центр мирового терроризма".
Ранее стало известно, что СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. По данным спецслужбы, операцию координировали с территории России. Позже СБУ опубликовала телефонные переговоры злоумышленников, готовивших покушение. Позже и сам Антон Геращенко подтвердил факт готовящегося на него покушения.
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