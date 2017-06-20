Секретарь совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обнародовал концепцию деоккупации Донбасса. Пока текст соответствующего законопроекта не существует, однако есть концепция будущего документа.

Об этом сообщает Громадське.

"Президент Украины в период действия этого Закона может принимать в установленном порядке решение о введении правового режима военного положения, а также решение о применении Вооруженных Сил Украины, других предусмотренных законами Украины военных формирований в Донецкой и Луганской областях для восстановления территориальной целостности Украины, сдерживания и отпора вооруженной агрессии, обеспечения охраны и обороны Государственной границы, линии разграничения, отражения нападений, которые угрожают жизни военнослужащих или иных граждан", - говорится в документе.

Спикер Рады Андрей Парубий подчеркнул, что этот пункт - один из ключевых в концепции.

В документе отмечается, что "для непосредственного руководства мероприятиями по обеспечению национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях, силами и средствами, привлекаемых к их осуществлению, образуется Оперативный штаб".

Кого именно президент может назначить руководителем штаба неизвестно. В то же время в неофициальных разговорах депутаты от "Народного фронта" говорят, что среди предложений, которые обсуждаются сейчас - предоставление оперативному штабу право определять перечень товаров, которые запрещено или разрешено перемещать между территорией Украины и временно оккупированными территориями.

"На отдельные районы Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, распространяется правовой режим временно оккупированной территории Украины", - сказано в документе.

В то же время на такой территории запрещается деятельность, подлежащую госрегулированию (лицензирование, получение разрешительных документов, сертификация и тд.) хозяйственная деятельность, ввоз и/или вывоз товаров военного назначения, организация железнодорожных, автомобильных, морских, речных, паромных, воздушных сообщений.

Концепция деоккупации Донбасса from Юлия Банковая

Также запрещено пользование государственными ресурсами, в том числе естественными, финансовыми и кредитными, запрещено осуществление денежных переводов.

Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на временно оккупированную территорию и выезд через контрольные пункты при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство.

"Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей базируются на международном праве и национальном законодательстве", - отмечает Турчинов.

Также сообщается, что целью госполитики по восстановлению суверенитета над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей являются: освобождение оккупированных территорий и восстановления конституционного строя на всей территории Украины; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии; укрепления независимости, госсуверенитета и единства независимого, суверенного, демократического, правового, социального Украинского государства.

В документе не говорится о том, каким именно образом Украина будет добиваться освобождения временно оккупированных территорий.

Напомним, Турчинов надеется, что в ближайшее время будет завершена разработка законопроекта об изменении формата антитеррористической операции на Донбассе и парламент оперативно рассмотрит. Он надеется, что уже на этой неделе состоится экспертное обсуждение, и после внесения президентом этого законопроекта в парламент депутаты не будут тянуть с положительным голосованием.

Главный акцент в этом законопроекте будет касаться именно задач государства, направленных на освобождение оккупированных территорий.